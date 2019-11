«Ja mūsu valsts iebruktu citā valstī, vai jūs sadarbotos ar tiem šīs valsts pilsoņiem, kuri atteikušies no militārā dienesta savas pārliecības dēļ?» Neatkarīgi no tā, kāda būs jūsu atbilde uz šo vai citiem tamlīdzīgiem jautājumiem, Latvijas Dianētikas centra «speciālisti», visticamāk, jums diagnosticēs nopietnas problēmas, kuras atrisināt varēs, vien apmeklējot personības apmācības kursus. Ar tamlīdzīgu semināru un kursu rīkošanu nodarbojas organizācija ar sektai raksturīgām iezīmēm – brīvas gribas apspiešana, kā arī manipulēšana ar mērķi kontrolēt visus savu sekotāju dzīves aspektus. Turpinot rakstu sēriju «Uzmanību, sektas!», portāla TVNET krievu valodas versija šoreiz stāsta par personības izaugsmes apmācību, kā arī par jauniešu un pat bērnu organizācijām, kas aptuveni reliģiskā kontekstā cenšas manipulēt ar cilvēku apziņu.

Kopš tā laika, kad sāku apmeklēt sektas, mana dzīve ir izmainījusies. Nē, es neesmu ieguvusi garīgu apgaismību un arī neesmu secinājusi, ka būtu nokļuvusi reliģisko kultu līderu ietekmes sfērā. Ar «mana dzīve ir izmainījusies» domāju to, ka tagad uz mana galda darbā regulāri parādās dažādi krāsaini bukleti, ko kolēģi reizēm saņem uz ielas no dažādu reliģisko organizāciju pārstāvjiem.

«Pirms pieciem gadiem vairākas reizes biju aizgājusi uz pentakostu sanāksmēm. Vēl, tad, kad mācījos skolā, pie mums bija atnākuši sludināt kaut kādas sektas pārstāvji – viņi dziedāja dziesmas un dalīja krāsojamos eņģeļus,» skan no mana telefona skaļruņa brīdī, kad mēģinu novietot automašīnu.

«Tu ej uz sektām? Tad tev noteikti jāaiziet uz to, kas atrodas pretī manai mājai Āgenskalnā,» nākamajā dienā es lasu kādas paziņas atsūtītā īsziņā.

Krilova stāsta: «Salīdzinājumā ar deviņdesmitajiem gadiem daudzas reliģiskās sektas tagad uzvedas daudz mierīgāk, bet psihotreniņu rīkotāji tieši otrādi – viņiem ir pilnīgi brīvas rokas. Cilvēki pie reliģiskajām sektām ir pieraduši – gandrīz visi zina Ļedjajevu no «Jaunās paaudzes», Jehovas lieciniekus, kuri klauvē pie durvīm un dala bukletus. Savukārt, apmeklējot dažādus izaugsmes kursus, cilvēkam nemaz nerodas aizdomas, ka viņš iesaistījies potenciāli destruktīvā kultā.»

Viens no potenciāli destruktīviem kultiem, kas darbojas Latvijā, ir Dianētikas centrs. Šā centra pārstāvji jaunus sekotājus mēģina piesaistīt, piedāvājot viņiem veikt «Oksfordas testu». Šim testam gan nav nekādas saistības ar Oksfordas Universitāti.

«Kāds ir īstais jūsu saskarsmes līmenis? Kāpēc reizēm jūs nespējat tikt galā ar sarūgtinājumu vai spiedienu, ko uz jums izdara citi cilvēki? Kas jums traucē būt efektīvākam? Kāds ir jūsu atbildības līmenis?» teikts reklāmā, kas piedāvā veikt «Oksfordas personības testu», kas sastāv no vairāk nekā 200 jautājumiem.

Tests sākas ar tādiem nevainīgiem jautājumiem kā «Vai jūs labi guļat?», bet noslēdzas ar krietni vien dīvainākiem jautājumiem, piemēram, «Ja mūsu valsts iebruktu citā valstī, vai jūs sadarbotos ar tiem šīs valsts pilsoņiem, kuri atteikušies no militārā dienesta savas pārliecības dēļ?» vai «Vai jums jāpieliek noteikti pūliņi, lai aizdomātos par pašnāvību?»

Krilova uzsver – neatkarīgi no tā, kādas būs jūsu atbildes uz šiem jautājumiem, «speciālisti» jums konstatēs nopietnas «atkāpes» un problēmas, par kurām jums tiks paziņots, piezvanot uz telefona numuru, kas jums būs jānorāda pirms testa veikšanas.

Viena no scientologu sekotājām Latvijas žurnālistiem stāsta par savu pieredzi Dianētikas centrā: «Es piedalījos dažādos treniņos. Viens no tiem man šķita pilnīgi bezjēdzīgs – mani nosēdināja pretī sienai un man vajadzēja kādas 20 minūtes skatīties vienā punktā un lasīt uz lapas uzrakstītu vārdu kopumu, kuram pirmajā acu uzmetienā nav pilnīgi nekādas jēgas. Tomēr šo vārdu jēgas, to secības un skanējuma mērķis ir «ievietot» cilvēka galvā noteiktu kodu. [..] Seansa beigās es sāku smieties bez jebkāda iemesla.»