No TVNET arhīva: Latvija, šķiet, mums ir problēma!

Celibātā dzīvojat jau 30 gadus. Celibāts neizslēdz iemīlēšanos. Vai šajā laikā esat bijis iemīlējies?

Iemīlēšanās nav pretrunā ar celibātu, bet celibāts uzliek tai «rāmjus». Tas nozīmē, ka nevar veidot attiecības, tev nav tiesību uz otru cilvēku, tu nevari viņu piesiet sev. Vienmēr jāatstāj viņam rīcības brīvība un, protams, tiek izslēgta intīmā sfēra. Tas, kurš dzīvo celibātā, ir cilvēciska būtne ar visām no tā izrietošajām sekām, tai skaitā arī iespēju iemīlēties. Par to nav jāplēš mati no galvas, vienkārši jāprot ar šīm jūtām apieties un ielikt rāmjos.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Bet jūs neatbildējāt – vai esat iemīlējies celibāta laikā?

To es paturēšu pie sevis.

Jūs kādā intervijā esat teicis, ka mūsdienu cilvēkiem ir «milzīga galva, bet maza sirds». Ar to domājot, ka mūsdienu vidusmēra cilvēks ir izglītots, bet nespēj patiesi mīlēt. Vai šī vājā spēja mīlēt ir laikmeta īpatnība, vai agrāk cilvēks mīlēja vairāk?

Domāju, ka mūsu spēju mīlēt ļoti ievainojusi patēriņa attieksme, kura pārņēmusi vēl kādu ļoti būtisku sfēru – cilvēka seksualitāti. Seksualitāte atdalīta no cilvēka personas viengabalainības – no cilvēka dzimuma turpināšanas, kas ir neatraujama seksualitātes dimensija. Seksualitāte tika padarīta par vienu no patēriņa priekšmetiem, par baudas gūšanas instrumentu, atraujot to no cilvēka personas. Patiesībā par preci...

Jo to ir viegli pārdot, visi taču grib baudu..