Times: Lielbritānija sūta uz Ukrainu “IKEA stila” ieroču maketus

Eksperti digitāli nofotografē aprīkojumu, ko Apvienotā Karaliste sūta Ukrainai, un izdrukā to no materiāla, ko pēc tam sūta uz Kijivu, lai Ukrainas karaspēks dažu stundu laikā to varētu samontēt. Pēc tam maketi tiek izvietoti frontes līnijā, lai maldinātu ienaidnieka sistēmas.