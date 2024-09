TVNET+ rīcībā ir 11 video, kuros Edgars Mirotvorecs video tērzēšanas vietnē "Čatruletka" atmasko "krievu tanku bučotājus" no Latvijas. Gandrīz pusi no Edgara sarunu biedriem vieno kopīga iezīme - tie ir darbspējīga vecuma vīrieši, kuri pastāvīgi vai epizodiski strādā un pelna naudu ārzemēs - Zviedrijā, Īrijā, Lielbritānijā. Bet visi kā viens dzīvo Krievijas informatīvajā telpā, atkārtojot krievu propagandas standarta naratīvus, būdami svētā pārliecībā, ka "īstā propaganda nākot no Rietumiem".