Ņemot vērā saspīlējumu ar Irānu, ASV, kā ziņots, pārceļ sešus B-2 stealth bumbvedējus uz ASV militāro bāzi Guamā. The New York Times (NYT) un ASV raidorganizācija Fox News atsaucas uz lidojuma datiem un gaisa satiksmes vadības komunikāciju. Laikrakstā The Washington Post šis solis, visticamāk, tiek interpretēts kā spēka signāls pret Irānu.