Lūsis komentē Sabiedriskais transports naktīs – reāla nepieciešamība vai priekšvēlēšanu kampaņa?

Pāris pēdējās nedēļas notikušas aktīvas diskusijas par to, ka Rīgā vajadzētu atjaunot nakts sabiedriskā transporta maršrutus, lai rīdzinieki varētu nokļūt mājās. Likumprojektā bija paredzēts lemt par nakts transporta atjaunošanu trijos maršrutos, bet Igors Kļaviņš no “Progresīvajiem” iesniedza priekšlikumu to papildināt ar vēl četriem maršrutiem.