Inta Kļaviņa izdzīvošanas stāsts ir brīnums. Pirms 25 gadiem viņa vārds bija visos Latvijas un ārvalstu medijos. Viņš ir viens no sešiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri neticamā veidā izglābās prāmja «Estonia» katastrofā. 852 dzīvības palika Baltijas jūras dzelmē, tostarp 24 mūsējo.

Inta stājā un būtībā ir kaut kas no kaķa sīkstuma. Izdzīvotājs ar gaišu smaidu un mirdzošām acīm, tādiem kā viņš vecums «nelīp» un gadi nesaliec - arī tādi gadi, kad dzīvība karājusies mata galā...

Tieši virs viņa kajītes atradās vizieris, kurš vētras laikā it kā nolūza, ļaujot automašīnu klājā ieplūst milzīgām ūdens masām. Ints rāda fotogrāfijas, kurās redzams kopā ar izglābtajiem draugiem. Dainis. Nikolajs. Jūra viņus atdeva dzīvei. Daudzus neatdeva. 28. septembris, nulles stāvs, 1024. kajīte. Vīza uz dzīvi no jauna.

Pieminu kā otru dzimšanas dienu. Sākumā kopā ar pārējiem no Latvijas, kuri izglābās, braucām uz jūru. Katru gadu atbrauc draugi, apsveic. Pasēžam, atceramies. Gadiem ejot, aizvien vairāk saprotam, ka galvenā jēga dzīvē ir cilvēki, kas mums apkārt.

Cilvēka apziņa spēcīgus pārbaudījumus mēdz «izslēgt» no atmiņas. Tu skaidri atceries tās nakts notikumus?

Ļoti skaidri, detalizēti. Nekas nav pazudis. Braucu ciemos pie draudzenes, bijām paredzējuši pavadīt pāris dienas Stokholmā. Toreiz Zviedrijā strādāju - auklēju bērnus. Bija auksta septembra diena. Jau kad staigājām pa Tallinu, bija ļoti spēcīgs vējš. Kad kuģis izpeldēja no līča un iegāja atklātā jūrā, vējš pieņēmās spēkā. Sāka šūpot aizvien vairāk un vairāk.

Mana kajīte atradās uz 0 klāja, kuģa priekšgalā, tieši zem auto klāja, kurš izvietots zem ūdens līnijas. Tas bija pusstundu pirms pusnakts, cilvēki uz kuģa vēl staigāja pa veikaliem, sēdēja restorānos, spēlēja spēļu automātus. Pusnaktī mēs jau bijām jūras vidū, kur vējam vislielākais ieskrējiens. Tādā vētrā, kas sekoja, kaut arī to nevarētu saukt par ekstrēmu, es nebiju bijis ne pirms, ne pēc prāmja katastrofas.

Jau kajītē dzirdēju, kā viļņi skaļi sitas pret kuģa korpusu. Nespēju no šī trokšņa iemigt. Nāca pirmais spēcīgais sitiens ar grūdienu, kas satricināja visu kuģi. Tūlīt pēc tam, pēc kādas pusminūtes, sekoja otrs grūdiens, atskanēja metāliska švīkoņa. Tobrīd man bija sajūta, ka kuģis uzskrējis uz klints, jo kuģa apakša it kā noslīdēja gar kaut ko lielu. Dažu sekunžu laikā kuģis sasvērās par aptuveni 30 grādiem. Bija pilnīgi skaidrs, ka noticis kas nopietns.

Tā kā kuģa priekšgals bija sasvēries uz leju, man bija grūti tikt ārā no gultas. Nepaguvu saģērbties, ātri paķēru kaut kādas drēbes, kas bija pa rokai. Kad atvēru kajītes durvis, koridorā jau gāzās ūdens.

Bija grūti tikt līdz trepēm, nācās iet pa slīpumu, gāzās ūdens, man pa paklājiem slīdēja kājas. Es pie sevis domāju: «Kurš izdomājis tādu kuģa konstrukciju?!» - jo sienas bija pilnīgi gludas, nebija, kur pieķerties, tikai durvju rokturi no kajītes uz kajīti, bet pa vidu - gludas sienas.

Cilvēki mēģināja turēties, pie kā pagadās, vienlaikus cenšoties tikt ārā no iekštelpām.

Lai no trepēm tiktu ārā uz klāja, bija jātiek pāri tukšai vietai. Tur stāvēja cilvēks no kuģa apkalpes un palīdzēja cilvēkus pārvilkt pāri.

Tu rīkojies. Ir aculiecinieki, kas savās liecībās stāstījuši, ka daudzi šajā situācijā bija paralizēti no bailēm.

To varēja redzēt uz atvērtā klāja. Daudzi bija sastājušies ar vestēm rokās un kaut ko gaidīja.

Paņēmu vesti, bet sapratu, ka ar to atklātā jūrā nepietiks, kaut kas jādara. Trijatā ar vēl diviem puišiem - skandināvu un latvieti – pārkāpām pāri bortam un sākām raisīt vaļā glābšanas laivas, kas plastikāta kapsulās bija piestiprinātas pie kuģa. Bija grūti to izdarīt, jo šo laivu drošības sistēmas bija nenormāli sarežģītas, nezinu, droši vien paredzētas kaut kādiem mierīgiem apstākļiem. Kad glābšanas plostu atver, tas automātiski piepūšas. Pirmais plosts ieķērās un iesprūda metāla trepēs. Taisījām vaļā nākamo. Tobrīd kuģis jau bija vēl vairāk sasvēries uz sāniem. Kuģa sāns bija tādā slīpumā, ka pa to varēja paiet. Sākām stumt plostu uz ūdeni, mūs pamanīja citi cilvēki un skrēja šurp... metās viens otram virsū, nezinu, cik tur sakāpa, plosts bija pilns. Brīdī, kad jau bijām tikuši līdz ūdenim, kuģis apgāzās otrādi.