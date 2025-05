Andrejs Jakovļevs atskaitē Pravfond

Paulis Iļjevkovs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks

“Sankcijām pakļautu personu līdzekļiem Eiropas Savienībā ir jābūt iesaldētiem. Ja kāds bez atļaujas ieskaita līdzekļus no ārpus Eiropas Savienības Eiropā, to potenciāli varētu uzskatīt sankciju pārkāpumu, jo līdzekļi nav tikuši iesaldēti. Ja tiek mēģinātas sankcijas apiet, piemēram, izņemot naudu skaidras naudas veidā Krievijā un ievadot to Latvijā, nedeklarējot to pie tam, tādā veidā arī nenodrošinot līdzekļu iesaldēšanu, to jau potenciāli varētu uzskatīt par sankciju apēšanas shēmu”.