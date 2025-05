Faktomāts Vai ASV ir vienīgā valsts pasaulē, kas piešķir pilsonību ikvienam jaundzimušajam?

Tas nav tieši saistīts ar dzimšanas tiesībām uz pilsonību, bet gan ar vispārējo pieprasījumu no migrantiem (tostarp tiem, kas bēg no vardarbības vai meklē ekonomiskas iespējas), kuri ir gatavi maksāt kontrabandistiem. Ja daļa šo migrantu ir grūtnieces, kas cer, ka viņu bērns kļūs par ASV pilsoni, karteļi tiešām pelna arī no šādu sieviešu pārvietošanas — tāpat kā no jebkura cita migranta. Tādā netiešā nozīmē var teikt, ka karteļi "iegūst" no dzimšanas tiesībām uz pilsonību tikai tiktāl, ciktāl tas motivē dažus migrantus šķērsot robežu un maksāt kontrabandistiem.