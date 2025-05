Lūsis komentē No krievu valodas mācībām skolās vajadzētu atteikties pilnībā

Medijos izskanējušas ziņas par to, cik ārkārtīgi lielas neērtības sagādās jaunie likuma grozījumi, jo, redziet, – neesot pietiekami daudz citu svešvalodu pedagogu, tāpēc krievu valoda esot bez maz vai vienīgā otrās svešvalodas opcija. Tāpat – pagājušajā gadā no krievu valodas esot atteicies salīdzinoši ne pārāk liels skaits pamatskolēnu.

Kā viena pamatskolēna, kura bērns neatteicās no krievu valodas apguves, vecāks, varu paskaidrot, ka šeit tomēr ir kāda nianse. Proti – jā, no krievu valodas bija iespējams atteikties jau pagājušajā gadā. Bet, lai pārietu uz, piemēram, vācu valodu kā otro svešvalodu, manam bērnam būtu nekavējoties kaut kā maģiski jāapgūst vācu valoda tādā pašā līmenī, kādā to pārzina klasesbiedri, kuri vācu valodu mācījušies jau gadiem.