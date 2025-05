Kā darbosies ASV pretraķešu aizsardzības sistēma “Zelta kupols”?

Pirmkārt, no kā ASV patiesībā vēlas aizsargāties? ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets teica, ka plānotajam vairogam jāaizsargā “dzimtene no spārnotajām raķetēm, ballistiskajām raķetēm, hiperskaņas raķetēm un bezpilota lidaparātiem” – neatkarīgi no tā, vai tās ir parastās vai kodolraķetes.