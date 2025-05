No opozīcijas politiķiem līdz plašsaziņas līdzekļiem un nevalstiskajām organizācijām: Ungārijas pilsoniskajai sabiedrībai jau ir nācies paciest visdažādākās valsts vajāšanas Budapeštas korumpētās valdības laikā. Taču tas, ko tagad plāno premjerministrs Viktors Orbāns, to visu noliek ēnā. Jūnija vidū Orbāns vēlas steidzami pieņemt parlamentā savu “likumu par sabiedriskās dzīves pārredzamību”. Tas vienā mirklī atņemtu nevalstiskajām organizācijām un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem visu to pastāvēšanas pamatu, raksta portāls ntv.