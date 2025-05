Tramps apsola necīnīties par demokrātiju citās valstīs un piemin Ukrainu

“Lietas mainās ļoti ātri. Diemžēl mēs to redzam Krievijas un Ukrainas piemērā. Mēs to pētām. Un ir briesmīgi pētīt šādas lietas, bet mēs redzam dažādas karadarbības formas. Mēs redzam dronus, kas lido leņķī, ar neticamu ātrumu un precizitāti – neko tādu mēs nekad iepriekš neesam redzējuši. Nekad. Un mēs no tā mācāmies,” sacīja Tramps.