Pirmdien Nīderlande nodos Ukrainai pēdējo no kopumā 24 iznīcinātājiem, televīzijā paziņoja Nīderlandes aizsardzības ministrs Rubens Brekelmanss.

Februārī Ukraina saņēma no Nīderlandes iznīcinātājus "F-16", kā arī pirmos iznīcinātājus "Mirage 2000" no Francijas. Ukraina sāka saņemt "F-16" no Nīderlandes 2024.gada oktobrī.