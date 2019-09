Katru gadu 27. septembra vakarā viņus pārņem neizskaidrojama, ļaunu vēstoša priekšnojauta. Īpaši tad, ja aiz loga auro vējš, īpaši tad, ja mājās neviena nav un istabā sabiezē melna rudens tumsa. Daudzi no viņiem ir samierinājušies, kāds vēl joprojām cer uz brīnumu – tie ir Eiropas miera laika lielākajā katastrofā - prāmja «Estonia» avārijā - bojāgājušo pasažieru tuvinieki. Šodien paliek 25 gadi bez viņu mīļajiem - bērniem, vecākiem, māsām, sievām un vīriem, kurus neatdeva dzelme.

Ir vētraina, auksta 1994. gada 28. septembra nakts Baltijas jūrā. Satrakotos viļņus kapā necaurredzamas lietus pātagas. Pulkstenis 01.24. «Mayday. Mayday,» - kuģošanas radiosaziņas viļņos ielaužas briesmu signāli. Divi pēc kārtas - parasti trīs, tā pieņemts, lai frāze netiktu sajaukta ar citiem trokšņiem un saucieniem ārkārtas apstākļu haosā. Pirms dažiem gadiem neatkarību atguvušās Igaunijas valsts simbols – Zviedrijas-Igaunijas kuģniecības kompānijas «Estline» prāmis «Estonia» - sāk savu ceļu pretī iznīcībai. 35 minūšu laikā tas ir pilnībā zem ūdens. Tikai 138 izglābtie. 852 pasažieri no 17 valstīm gājuši bojā, tostarp arī 24 cilvēki no Latvijas.

Tā sākas notikumi, kas kļuvuši par pagājušā gadsimta vienu no lielākajām mīklām, kura atstājusi vairāk jautājumu nekā atbilžu, saglabājot aktualitāti arī šodien.

1994. gada 27. septembra vakarā pulksten 19.15 prāmis «Estonia» devās savā pēdējā reisā no Tallinas ostas uz Stokholmu. Viļņi bija lieli, taču nekas neparasts Baltijas jūras rudens vētrām. Vairumu pasažieru kuģa zvārošanās dēļ mocīja jūras slimība, tāpēc kajītes bija pilnas, augšējo stāvu izklaides vietās nepulcējās tik daudz cilvēku kā parasti, pasažieri labāk jutās horizontālā stāvoklī.

Pusapģērbtie cilvēki skrēja ārā no savām kajītēm. Pēc brīža sekoja nākamais grūdiens, prāmis sasvērās vēl vairāk, pārvēršot paklājiem segtos koridorus par stāvām sienām, bet sienas ar durvīm – par nepārvaramu šķēršļu joslu, kurās kajītes, kas vēl pirms dažiem mirkļiem pasažieriem sniedza mieru no vētras ārdīšanās aiz iluminatoriem, tagad pārvērtās dziļās, bīstamās lamatās.

Pulksten 1.24 prāmis raidīja pirmo palīgā saucienu, to sadzirdēja 14 kuģi, pēc 35 minūtēm ieradās pirmie glābēji.

FOTO: Kadrs no video

Tikmēr kuģa telpās bija sākusies cīņa par tiesībām dzīvot - izmisīga, bezpalīdzīga, instinktīva. Pasažieri rāpus līda uz augstākajiem klājiem, kur stāvēja glābšanas laivas. Vecie cilvēki, bērni un slimie nespēja noturēties pie sasvērtā kuģa trepju margām, daudzi kopā ar ripojošām mantām krita lejup dziļajās aizās, par ko bija pārvērtušies kuģa koridori. Ievainojumi bojāgājušajiem bija tik šausmīgi, ka policisti vēlāk atteicās par to runāt ar žurnālistiem.

Pulksten 1.55 «Estonia» jau bija zem ūdens, bet sakultajā ūdenī tumsā bija dzirdami sāpju un šausmu kliedzieni. Pat tie, kas vispārējā haosā kaut kā tika pie glābšanas laivām, nomira no hipotermijas vai gūtajiem ievainojumiem.

Britu pasažieris Pols Bārnijs vēlāk stāstīs, ka nāve likās kā patvērums salīdzinājumā ar elli, kas valdīja apkārt, nāve bija mājīga, silta vieta. Viņš visu nakti pavadīja ar ledainu ūdeni piepildītā plostā, kurā cits pēc cita no hipotermijas dzīvību zaudēja viņa ceļabiedri. Bārnijs skatījās jūrā, lai nebūtu jāvēro pusdzīvo «cilvēku zupa» glābšanas plostā. Arī Ints Kļaviņš no Latvijas atradās šādā plostā kopā ar vēl vismaz 25 – galvenokārt jauniem – cilvēkiem.

Pēc kapteiņa pavēles prāmi pagriezt pa kreisi tas sasvērās vēl vairāk un nogrima. Līdz ar to atbildība jāuzņemas vācu kuģubūvētavai «Meyer – Werft» un neprofesionālajai kuģa apkalpei, vismaz tā secināja jau nākamajā dienā pēc katastrofas izveidotā trīs iesaistīto valstu – Somijas, Igaunijas un Zviedrijas – valdību starptautiskā avārijas izmeklēšanas komisija (JAIC), kas avārijas cēloņus pētīja trīs gadus, neko jaunu tā arī neatklājot.

Lai gan sākotnēji tā laika Zviedrijas premjers Karls Bildts pauda apņemšanos prāmi un bojāgājušos izcelt no jūras, vēlāk viņš savas domas mainīja. Trīs nedēļas pēc katastrofas Zviedrijas valdība nolēma prāmi «Estonia», tāpat kā Černobiļas atomreaktoru, apklāt ar betona sienu, kas vēlāk gan izrādījās tehniski neiespējami. Sagatavošanas darbu laikā bojāejas vietai tika uzbērtas 400 000 tonnu smilšu un akmeņu. Pēc triju valstu vienošanās jebkādi niršanas un izpētes darbi šajā vietā tika aizliegti, par to tagad draud kriminālatbildība. Saprotams, ka visu šo gadu laikā nav parādījušies jauni videomateriāli un fotogrāfijas no dzelmes, kur atdusas «Estonia»,