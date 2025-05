Ceļu satiksmes drošības direkcijas datubāzē aģentūra LETA pārliecinājās, ka ar numurzīmi KH2412, kas saskaņā ar publiski izplatītajiem attēliem bija piestiprināta pie laupīšanā izmantotā "Volkswagen Golf 5", patiesībā ir reģistrēts automobilis "Nissan Almera", kas nav izgājis tehnisko apskati un ir noņemts no uzskaites.

Sociālajos tīklos ievietotajā video redzams, kā četri laupītāji maskās izskrien no veikala un vienlaikus veikala durvju virzienā viens no noziedzniekiem izpūš no baloniņa nezināmas izcelsmes vielu.