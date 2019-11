Vairākām destruktīvām sektām un kultiem ir tā dēvētie runātāji, kuru galvenais uzdevums ir piesaistīt attiecīgajai organizācijai jaunus sekotājus. Šie cilvēki mēģinās jūs labvēlīgi noskaņot pret sevi un uzzināt iespējami daudz privātas informācijas par jums – to, kur jūs dzīvojat un strādājat, vai jums ir ģimene, kas jūs uztrauc un interesē. Jo vairāk viņi uzzina, jo lielāka iespēja, ka jūs uzķersieties uz viņu manipulācijām. Portāla TVNET krievu valodas versija piedāvā kārtējo rakstu sērijā «Uzmanību, sektas!» - šoreiz par to, kā sektas vervē jaunus sekotājus.

Ar Ludmilu es iepazinos pirms sava pirmā «garīgā centra» «Atdzimšana» apmeklējuma. Viņa stāvēja pie vārtiņiem pie kādas sētas ieskautas mājas Rīgā, Āraišu ielā, it kā gaidītu tieši mani.

Ludmila ir aptuveni sešdesmit gadus veca. Viņa ir labi ģērbusies, ausīs – zelta auskari. Viņa smaida tik nedabīgi saldi un tik draudzīgi, ka šķiet, ka viņa tikko izkāpusi no kāda reklāmas plakāta.

«Es vēlreiz aplūkoju savu jauno paziņu. Pēc skata – parasta pensionāre. No malas skatoties, nekas neliecina, ka viņa varētu būt «Atdzimšanas» sekotāja. Tomēr viņas līdzdalības līmenis drīz vien kļūst skaidrs. Stādās priekšā kā Anna Fjodorovna. Stāsta, ka jau 28 gadus «mētājusies» starp dažādām baznīcām, mēģinot atrast savai sirdij tuvāko. Pēdējos piecus gadus ir «Atdzimšanā»,» par saviem novērojumiem raksta ukraiņu žurnāliste.

Visu nedēļu pēc mana pirmā «Atdzimšanas» apmeklējuma es no Ludmilas saņemu īsziņas – tajās ir gan laba rīta vēlējumi, gan dažādi attēli par to, kā Dievs mani mīl. Ludmilai kaut kādā brīnumainā veidā izdodas veiksmīgi balansēt starp pieklājīgu uzmanības pievēršanu un uzmācību.

«Viktorij, tu esi kaut ko dzirdējusi par Ļedjajevu? Tas ir cits dievnams. Aiziesim otrdien uz viņa radošo vakaru, un varēsi izvēlēties, kas tev vairāk iet pie sirds. Tu būsi tāda evaņģēliste, es to jūtu,» neilgi pirms mana otrā kalpojuma «Atdzimšanā» tumšā gaitenī man čukst Ludmila.

Otrā sanāksme ir ļoti līdzīga pirmajai – izskan aicinājumi atteikties no «pasaules priekiem», tā vietā ziedojot Dievam. Ludmila joprojām mani joprojām «pieskata» gandrīz visu pasākuma laiku.

«Atdzimšanas» sekotājiem «jāatdod Dievam» gan 10% no visiem saviem ienākumiem, gan jāveic arī regulāri «brīvprātīgi» ziedojumi dievkalpojumu laikā.

Ludmila uzstāj, ka par kafiju maksās viņa. Es piekrītu. Mēs apsēžamies pie galda. Ludmila izvelk no somas pīrādziņus un konfektes ar marmelādes pildījumu.

Tagad Ludmila vēlas zināt vairāk – kurā Rīgas rajonā es dzīvoju, vai man ir vīrs un bērni, no kādas pilsētas es esmu pārcēlusies uz dzīvi Rīgā, ar ko nodarbojas mani vecāki, kur tieši es strādāju un vai kāds no maniem tuviniekiem vai draugiem zina, ka es esmu nodevusies garīgiem meklējumiem un jau vairākas reizes apmeklējusi «Atdzimšanu».

Visus jautājumus viņa man uzdod it kā starp citu, un lai kādas arī būtu manas atbildes, vienmēr izrādās, ka mums ir daudz kā kopīga.

Uz manu izdomāto atbildi par dzīvesvietu viņa stāsta, ka arī ilgu laiku dzīvojusi Rīgas centrā. Uz manis teikto, ka es esmu no Ventspils un ka mani vecāki strādā ostā, Ludmila atbild, ka viņas tēvs bija jūrnieks.

Kādā brīdī es iedomājos, ka gadījumā, ja es tiešām būtu vientuļa un man man būtu nepieciešams atbalsts no citiem cilvēkiem un komunikācija ar viņiem, doma par iestāšanos «Atdzimšanā», kur man ir garantēta uzmanība un kopības sajūta, man varētu šķist visnotaļ pievilcīga.

«Runātāji» vispirms stāsta par sevi, uzsverot to, kā sekta viņiem ir palīdzējusi un kā viņi ir atraduši līdzīgi domājošus cilvēkus, kas vienmēr būs gatavi atbalstīt. Viņi arī stāsta par to, kā dievkalpojumu apmeklēšana ir padarījusi viņus laimīgākus, veiksmīgākus un veselākus.

Dažādu «brīnumainas izdziedināšanas» stāstu «Atdzimšanas» sekotāju vidū ir daudz – noslēdzot «partnerību ar Dievu», kas paredz regulāru ziedojumu veikšanu, «Atdzimšanas» sekotāji «izārstējas» gan no hepatīta, gan no tuberkulozes un pat vēža, kā arī no daudzām citām slimībām.