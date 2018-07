Nākamnedēļ varētu lemt par jauno Aglonas novada domes priekšsēdētāju

Pieteikumu par Barkevičas atstādināšanu no amata domes sēdē iesniedza trīs deputāti, no kuriem viens bija domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Butevics no Grāveru pagasta saraksta. Tieši viņš varētu kandidēt uz domes priekšsēdētāja amatu, pieļauj Barkeviča, lai gan sēdē dzirdētais viņai licis secināt, ka uz šo amatu varētu būt vairāki pretendenti.