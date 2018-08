"Druvas Unguros" ĀCM slimo cūku likvidēšanai plāno atvēlēt €367 000

Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) papildu izmaksas par 15 570 dzīvnieku nogalināšanu inficētajā novietnē būs aptuveni 60 000 eiro - tajā skaitā 20 000 eiro par transportlīdzekļu nomu no uzņēmuma SIA "Paugurīši A.J." un 15 000 eiro par oglekļa dioksīda piegādi no SIA "AGA".

Saistībā ar to piektdien, 3.augustā, plkst.8.30 sasaukta Ministru kabineta ārkārtas sēde. Sēdē tiks lemts par veicamajiem pasākumiem, lai ierobežotu slimības tālāku izplatību. Pēc ārkārtas valdības sēdes atbildes uz žurnālistu jautājumiem sniegs zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) un PVD vadītājs Māris Balodis.

"Druvas Unguri" ieņēmumi no cūkkopības pērn salīdzinājumā ar 2016.gadu palielinājās par 279 200 eiro. No kopējiem cūkkopības ieņēmumiem 87% veidoja ieņēmumi no realizācijas gaļas kombinātiem un pārstrādes cehiem, 1% veidoja sivēnu un šķirnes cūku realizācija, bet 12% - gaļas produktu realizācija pašu veikalā.