Leģendārais "banāntelefons" ienāk Latvijā

Leģendārais Nokia 8110 tālrunis jaunā versijā ar 4G atgādina plaši pazīstamo atbīdāmo tālruni, kas visiem labi zināms no filmas "The Matrix”. Oriģinālais tālruņa dizains nodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti, kas tiek pieprasīta no mūsdienu viedtālruņa.