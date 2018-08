Piecas nabadzīgākās valstis pasaulē

Arābijas pussalas dienvidos esošo Jemenu jau ilgstoši ir nomocījis notiekošais pilsoņu karš. Kopš Arābu pavasara sākuma 2011. gadā Jemena ir atradusies pastāvīgā politiskās nestabilitātes stāvoklī, kuru ir tikai pasliktinājusi Saūda Arābijas un citu Līča monarhiju veiktā intervence 2015. gadā. Kara iespaidā Jemenu ilgstoši ir plosījusi holēras epidēmija un bads. Tāpat ir nopostīta ekonomikas attīstībai vitāli svarīgā transporta infrastruktūra, rūpnīcas un liela daļa no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Valsts ir pilnībā atkarīga no starptautiskās palīdzības piegādēm un cita veida humanitārajiem donoriem.

Būdama otrā Āfrikas valsts šajā sarakstā, Malāvi saskaras ar līdzīgām problēmām kā Centrālāfrikas Republika – lielais sausuma risks, ostas trūkums un vāji attīstītā rūpniecība neļauj tai nokļūt uz zaļa zara. Aptuveni 80% no Malāvi rūpniecības sastāda lauksaimnieciskā ražošana un tā ir pilnībā atkarīga no pārtikas cenu svārstībām pasaulē. Valsts ekonomiku ilgstoši ir uzturējusi Pasaules banka, Starptautiskais valūtas fonds un valstiskie donori. Tomēr, pamatojoties uz augstajiem korupcijas riskiem, liela daļa no šīs palīdzības tika pārtraukta 2000. gadā. Šāds lēmums samazināja tās ekonomiskajai attīstībai paredzēto budžetu par aptuveni 80%. Tomēr no pilnīga kraha ir palīdzējis izvairīties salīdzinoši lielā ASV palīdzība. Daudzi ekonomisti ir nobažījušies arī par Malavi augstajiem dzimstības rādītājiem, kuri nākotnē varētu radīt novest pie liela bezdarba. Valsts ekonomika vienkārši nespētu atrast darbu pilnīgi visiem.