Francijā divus latviešus notiesā par vardarbīgu homofobisku uzbrukumu

Vardarbīgais uzbrukums diviem vīriešiem Puatjē noticis naktī no 28. un 29.jūliju, bet prāva - jau 1.augustā. "Pēc laulībām visiem mēs uzskatījām, ka šādas lietas Francijā notikt nevar," prāvā sacīja viens no upuriem, ar to domājot homofobisku agresiju.