Britu lauksaimnieki nobažījušies: kas novāks ražu pēc "Brexit"?

Apvienotās Karalistes lauksaimnieki gandrīz pilnībā atkarīga no sezonālajiem ārvalstu darbiniekiem, kas novāc dārzeņu un augļu ražu. Pērn tur strādāja ap 60 000 sezonālo darbinieku, no kuriem tikai apmēram viens procents bija briti, vēsta "The Washington Post".