Mūsdienās ne viens vien uzņēmums meklē darbiniekus, kas var strādāt no mājām, tomēr ne katrs cilvēks ir piemērots jebkuram darbam. Pirms pieteikties uzņēmumā, kas meklē attālinātos darbiniekus, izvērtē savas prasmes piedāvātajām vakancēm. Sāc ar to, ka izpēti savu CV tā, it kā tu pats pieņemtu sevi darbā. Uzdod savam CV jautājumu - kāda darba vieta būtu piemērota šai personai? Piemēram, ja tev ir spēcīgas pārdošanas iemaņas, tu vari kļūt par produktu izplatītāju. Taču painteresējies arī pie potenciālā darba devēja - daudzi no viņiem saviem attālinātajiem darbiniekiem pirms darba uzsākšanas rīko apmācības.