Gruzijas kara desmitgade: trīs mācības Baltijas valstīm un NATO

Šogad aprit 10 gadi kopš Krievijas-Gruzijas kara sākuma, kurš satricināja pasauli un kalpoja par pirmo tā saucamo «atmošanās zvanu» Rietumiem. Tas parādīja pasaulei, ka Krievija ir gatava izmantot militāru spēku savu interešu aizstāvībai un uzbrukums citai valstij nav šķērslis. Šis notikums arī apturēja NATO cerības paplašināties Kaukāza reģionā un ievadīja organizācijas paguruma fāzi jaunu biedru uzņemšanā. Par notikumiem Gruzijā bija spilgtāki tikai notikumi Ukrainā 2014. gadā, kuri izveidoja pašreizējo krīzi Rietumu un Krievijas attiecībās. Ko mēs Latvijā un Rietumos varam mācīties no Gruzijas konflikta? Kā izvairīties no jaunas sadursmes ar Krieviju?

Gruzijas karš parādīja, ka Krievijas armijas veiktie modernizācijas darbi kopš PSRS sabrukuma nes augļus. 5 dienu laikā Krievija spēja sagraut Gruzijas armijas militārās spējas un atsist uzbrukumu Dienvidosetijas un Abhāzijas teritorijām. Tāpat Krievija efektīvi spēja okupēt Gruzijas valdības paspārnē esošās teritorijas – Gori un Poti pilsētas ar to apkārtnes rajoniem un nokļūt 45 km attālumā no galvaspilsētas Tbilisi. Tika arī veikta sistemātiska Tbilisi bombardēšana, kuras ietvaros tika sagrauta Vaziāni militārā bāze un cieta lidosta. Bumbas gandrīz trāpija arī stratēģiski svarīgajam Baku-Tbilisi-Ceihānas cauruļvadam, kura zaudējums nozīmētu grūtības iegūt dabasgāzi no Krievijai nepakļautiem avotiem. Nedrīkst arī aizmirst par Krievijas karaflotes efektīvo izmantošanu, jo ar tās palīdzību tika nogriezta Gruzijas (arī Armēnijas un Azerbaidžānas) izeja uz Melno jūru.