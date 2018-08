Šos stāstus iesūtīja lasītāji, kas aiz "garīgās pašizaugsmes" izkārtnes piesegušās sektas redzējuši tuvplānā - iesaistoties tajās paši vai redzot, kā par to sekotājiem kļūst tuvinieki.

"Mana māsa un māsīca regulāri brauc uz Latviju no ārzemēm, kur viņas dzīvo, tikai tāpēc, lai apmeklētu tā saucamo "Uguns skolu", ko varētu raksturot kā psihotreniņus, līderības skolu ar sektas iezīmēm. Tie ir sieviešu garīgās pašizaugsmes kursi. Cilvēki maksā lielas summas, lai viņiem pastāsta pašsaprotamas lietas. Bet, neskatoties uz to, vairums apmeklētāju atkal un atkal dodas uz jaunām maksas nodarbībām," jūlijā rakstīja lasītājs. Viņš kļuva par liecinieku tam, kā mainījās kursu apmeklētāju uzvedība.

Jebkuri vīrieša mēģinājumi kritizēt, atspēkot un diskutēt atdūrās kā pret sienu - māsa un māsīca atteicās uzklausīt argumentus, kas atšķīrās no viņu "vienīgās patiesības".

Par to, kā dažādi psihotreniņi var izrādīties bīstami, stāsta biedrības "Antisekt" pārstāve Svetlana Krilova. Viņa norāda, ka reliģiskās sektas Latvijā "sākušas uzvesties mierīgāk", salīdzinot ar 90.gadiem, savukārt psihotreniņu rīkotājiem "atbrīvojušās rokas".

"Daudzi no šiem treniņiem ir patiešām bīstami. Cilvēki pieraduši domāt, ka sektas - tas ir visiem pazīstamais Ļedjajevs no "Jaunās paaudzes" un Jehovas liecinieki, kuri dala skrejlapas un klauvējas pie durvīm. Bet dodoties, piemēram, uz "savas sievišķības pilnveidošanas" kursiem, cilvēki pat neiedomājas, ka darīšana ar destruktīvu kultu. Uz to arī balstīta šādu organizāciju darbība," skaidro Krilova.