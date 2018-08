Juris Rubenis: Tēvs man bērnībā radīja ļoti traumatisku pieredzi...

Un kāda tava daļa viņu ienīst, jo tev no viņa gluži vienkārši ir bail. Bērns nes šo spriedzi, neatrisināto dualitāti, kamēr to norok. Plus vēl vainas izjūta par to, ka domā sliktu par saviem vecākiem.

Pat ja mēģinām no sava pagraba aizbēgt, dzīve tā iekārtota, lai mēs pie savām problēmām atgrieztos vēlreiz. No piecgadnieka nevar prasīt, lai viņš tiktu ar visu galā. Bet no četrdesmit piecus gadus veca cilvēka? No tā var prasīt atvērt pagraba durvis un satikties ar to, no kā visu mūžu esi baidījies.