Latvijā mazās vīna darītavas varēs ražot vīnu tikai no vietējiem produktiem

Komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK) skaidroja, ka līdz šim komersanti nereti augļus un ogas ieveda no ārvalstīm un no tiem ražotus vīnus uzdeva par Latvijā ražotiem no vietējām izejvielām. "Grozījumi likumā novērsīs šādas negodīgas situācijas," viņš sacīja.