Eksperti atspēko mītu, ka dīzeļdzinējs ir veca, izzūdoša tehnoloģija

Auto nozarē viena no nerimstoši aktuālām diskusijām jau vairākus gadus ir par dīzeļdzinējiem un dīzeļdegvielu. Lai arī laika gaitā dīzelis ir piedzīvojis progresīvu attīstību un pilnveidi, tā tik un tā ir viena no mūsdienu tehnoloģijām, kas saistās ar dažādiem mītiem, kuri balstīti pieņēmumos, kas nav bijuši viennozīmīga patiesība jau no pirmsākumiem. Dīzelis nav pazūdoša tehnoloģija un tas arī nākotnē ieņems nozīmīgu lomu gan privātajā, gan komercsektorā. Dīzeļu attīstībā un uzlabošanā ir ieguldīts ievērojams izpētes darbs, un šodien tirgū pieejamie jaunie produkti ir arvien konkurētspējīgāki, videi draudzīgāki, acīmredzami graujot mītus, kas pastāvējuši gadus atpakaļ. Pasaulē vadošā atjaunojamās dīzeļdegvielas ražotāja Neste tehnoloģiskā centra eksperts Sepo Mikonens (Seppo Mikkonen) un fiziķis, dīzeļmotoru eksperts Uldis Rolis skaidro sešus populārākos sabiedrībā pastāvošos mītus par dīzeli un dīzeļdzinēju.