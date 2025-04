Noskaties Sarkandaugavā sieviete pamatīgā reibumā sadauza trīs auto. Vietējie brīnās, kā tas iespējams

No rīta Tilta ielas daudzstāvu pagalmā palicis vien "Volvo", kas negadījumu izraisīja, un "Mazda" ar apdauzīto sānu, kas stāvēja blakus abiem apskādētajiem busiņiem. Cik noprotams no aculiecinieku video, "Volvo" ietriecies vienā no kravas mikroautobusiem un uzstūmis to virsū pārējām mašīnām.