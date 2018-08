Pirms un pēc: kā lietderīgi izmantot dzīvokļa lodžiju un īstenot sapni par savu darba zonu

Viens no galveniem uzdevumiem šajā projektā bija siltināt un izremontēt lodžijas, vienā no tiem organizējot darba zonu. Lai izvairītos no caursalšanas, nācās nosiltināt lodžiju sienas un griestus no iekšpuses ar putuplasta kārtu, virsū uzklāt apmetuma kārtu, to nostiegrojot ar fasādes tīklu.