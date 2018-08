Vai tu zini, kas ir Artuss Kaimiņš?

Uzņēmuma padomes priekšsēdētājs paziņojis uzņēmuma "B" valdes priekšsēdētājam, ka vēlas nolīgt kādu personu stratēģisku konsultāciju sniegšanai personīgi viņam kā padomes priekšsēdētājam. 2016. gada 1.jūnijā tika noslēgts līgums starp uzņēmumu "B" un uzņēmumu "Per capita" par konsultāciju sniegšanu. "Firmas.lv" dati liecina, ka "Per capita" pilnībā pieder Atim Zakatistovam.

Analoģisks līgums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu tika noslēgts arī 2016.gada 30.decembrī. Saskaņā ar līgumu ik mēnesi uzņēmums "B" pārskaitīja naudas līdzekļus 2000 eiro apmērā un pievienotās vērtības nodokli uz "Per capita" bankas kontu.

Sarunās Zakatistovs paziņojis, ka saņem no uzņēmēja 2000 eiro mēnesī. Savukārt uzņēmējs jautājis par viņam iegūstamo nosacīto labumu, vai tā būs nauda, vai vara, vai ekonomikas ministra postenis.

Sarunā ar Artusu Kaimiņu tiks analizēti partijas programmas punkti – ko tie nozīmē paša Kaimiņa skatījumā, kā tos sasniegt un kas ir tās līnijas, no kurām neatkāpties.

Līdzās programmas uzstādījumiem un cik “izmaksā” to ieviešana, tiešraidē saruna arī par to, ko gaidīt no KPV LV vēl pirms vēlēšanām; viņa viedokli par “Kļaviņgeitu” un iecerēm valdībā, ja tiks sasniegts iecerētais vēlēšanu rezultāts.