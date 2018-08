Universitātes kopmītnes atrodas teju blakus visām mācību ēkām – vien trīs minūšu gājienā ir teju piecas no deviņām RTU fakultātēm, peldbaseins, bibliotēka un laboratorijas māja. Starp citu, arī BT1 jeb tautā pazīstamā Ķīpsalas izstāžu halle ir universitātes sporta manēža – savulaik šo ēku izīrēja kā izstāžu zāli, bet nu to kopīgi izmanto gan universitāte, gan izstāžu rīkotāji. Studentu viesnīcu nodaļas vadītāja atklāj, ka studentiem ir izveidota izdevīga infrastruktūra – no katrām kopmītnēm uz fakultātēm var nokļūt tikai ar vienu transportu, bet pašas Ķīpsalas kopmītnes atrodas tuvu Rīgas centram, pārtikas veikalam, transporta pieturām un citām sabiedriskām vietām.