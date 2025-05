Kad ziedēšanas brīnums sakrīt ar Mātes dienu

Laiks ar mammu – visvērtīgākā dāvana

Mātes diena ir īpašs iemesls apstāties, izrauties no ikdienas steigas un pateikt mammai vissvarīgākos vārdus. Tāpēc ir svarīgi dāvināt mammām ne tikai ziedus, bet arī pašu vērtīgāko – kopā pavadīto laiku. Šajās brīvdienās Pakrojas muižā gaidāmas īpašas pieredzes: no pastaigām pa ziedošo teritoriju līdz sirsnīgām sarunām muižas mājīgajā kafejnīcā. Katrs zieds, katrs muižas stūrītis šajās dienās aicina apstāties un izbaudīt to, kas dzīvē ir patiesi svarīgs.