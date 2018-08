Jakrins par Barona ielu: Ik pa brītiņam kāds bruģakmens var "izlekt", bet tā nav nekāda problēma

"Skaidrs, ka šī iela ir pakļauta kaut kādiem riskiem, ka zem zemes notiek svārstības, it sevišķi ņemot vērā to, ka pārvietojas tramvajs, kas rada lielas vibrācijas. Bruģakmenī, atšķirībā no asfalta, viegli pamanāms, ka notiek kustības, un šie akmeņi kustas," skaidroja Jakrins. Līdz ar to pienācis brīdis, kad fiksēts noteikts stāvoklis un būvvalde ielu pieņēmusi ekspluatācijā. "Kas attiecas uz defektiem - skaidrs, ka joprojām ir garantijas laiks un būvnieki šos defektus arī novērsīs," sacīja departamenta vadītājs.