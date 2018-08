Vecāki ļoti novērtē šo iespēju un gadu no gada izmanto to. Personāla vadības speciāliste Iveta Kažemaka pauž gandarījumu: "ZZ Dats ar brīvdienu pirmajā skolas dienā visiem vecākiem apliecina, ka atbalstām darbinieku ģimenes un priecājamies par mūsu darbinieku bērniem. Lai audzinām bērnus mūsu Latvijā." Iveta uzsver, ka lepojas ar savu darba devēju, jo arī lielo bērnu vecākiem tiek piešķirta brīva pirmā skolas diena: "Tik superīgi, ka varam kopīgi doties uz skolu un nosvinēt šo notikumu ģimenes lokā ar svētku pusdienām."

Turklāt projektu vadītāja Baiba Šustere atzīst: “Man vienmēr 1. septembris ir īpaša diena un gribas to atzīmēt, lai arī mūsu bērniem būtu prieks, lai viņi justos šajā dienā īpaši.” Arī projektu vadītājs Raivis Kivkucāns ir pateicīgs, ka šī diena ir brīvdiena: “Mēs savā ģimenē cenšamies šo datumu iedibināt kā ģimenes svētku tradīciju ar jauki kopā pavadītu laiku un svinēšanu. Bērniem tas ir arī kā papildu stimuls pēc vasaras atpūtas uzsākt un atgriezties skolas gaitās. ZZ Dats šajā ziņā ļoti palīdz, piešķirot vecākiem brīvdienu mācību gada sākšanas dienā, rezultātā stiprinot ģimenes un rūpējoties par savu darbinieku labsajūtu.”

“Darbinieki, kuriem ir ģimenes ar bērniem, ir stabili un labāk motivēti darbinieki. Papildus tam, ģimenēm jūtot atbalstu, ir liela varbūtība, ka IT speciālistiem arī bērni kļūs par IT speciālistiem” teic SIA ZZ Dats direktors Māris Ziema. ZZ Dats misija ir attīstīt ilgtspējīgu nacionālu uzņēmumu, kurš ir spējīgs nodrošināt labi apmaksātu darbu augsti kvalificētiem IT speciālistiem, lai viņiem un viņu ģimenes locekļiem būtu stabilas un drošas attīstības iespējas savā valstī Latvijā. Apliecinām savu misiju gan vārdos, gan darbos.