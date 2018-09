Sočos nosēšanās laikā avarē „UTair” pasažieru lidmašīna

FOTO: Ekrānšāviņš no Youtube video

Pēc nobraukšanas no skrejceļa Sočos aizdegusies pasažieru lidmašīna

Soču lidostā pagājušajā naktī pēc nosēšanās no skrejceļa nobraukusi aviokompānijas „UTair” pasažieru lidmašīna Boeing 738, kas ietriekusies lidostas sētā un aizdegusies. Maskavas reisa lidmašīna nosēšanos Sočos veikusi ar otro mēģinājumu, pēc izbraukšanas no drošības joslas tai nolauzts kreisais spārns, bet no trieciena pret nožogojumu aizdedzies kreisais dzinējs, ziņo aģentūra „Interfax”.