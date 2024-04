"Ceļojuma laikā vāvere sagrauza jaku." Apkopoti pērnā gada amizantākie apdrošināšanas gadījumi

"No rīta, vairākas reizes atliekot modinātāja signālu, telefons izslīdēja no rokām un sasitās." Šādu situāciju, visticamāk, piedzīvojis ne viens vien cilvēks, bet cik daudzi no viņiem ir tikuši pie apdrošināšanas atlīdzības par sabojāto ierīci? "Swedbank" apkopojusi pēdējā gada amizantākos apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus, kuru rezultātā radušies mantas bojājumi un par tiem saņemta arī atlīdzība.