FM meklē risinājumu nodokļu sloga līdzsvarošanai ārvalstu investoriem

Butāne informēja, ka ASV investoru ieskatā viena no opcijām būtu, ka kvalificētiem nodokļu nerezidentiem UIN tiek sadalīts daļās un vienu no tām varētu atzīt kā nodokļu kredītu ASV - UIN sadalot divās daļās, vienu no tām varētu atzīt kā IIN pielīdzināmo un to varētu ASV pusē atzīt kā nodokļu kredītu, samazinot nodokļu summu.