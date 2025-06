Noskaties Uz pirmajiem “Rail Baltica” trases kilometriem cer ietaupīt 100 miljonus eiro

Lai arī sen solīts, saskaņošanā starp ministrijām un dažādām citām pusēm aizvien ir pērn sagatavotais “Rail Baltica” pārvaldības likumprojekts, kam tostarp precīzāk jāsadala atbildības starp iestādēm un uzņēmumiem. Pirmajā saskaņošanas aplī bijis pusotrs simts iebildumu, otrā – mazliet virs simta, no kuriem vismaz sešdesmit bijuši būtiski. Kad par to lems politiķi, vēl nevar zināt.

Un vēl kāds it kā sīkums, kas nav sīkums – Saeima jau gandrīz gadu strādā ar likumprojektu par dažu īpašumu atsavināšanu “Rail Baltica” vajadzībām, no kuriem viens atrodas Iecavas pagastā un būs nepieciešams jau pašā būvniecības sākumposmā. Likumprojekts iestrēdzis pirms trešā lasījuma, bet Saeimai jau pēc nedēļas sākas vasaras pārtraukums. Trases būvdarbus cer uzsākt no 1.jūlija.