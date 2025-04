Pētnieki atklāj Eiropas elektrotīklu vājāko vietu

Brisele pēta kiberdraudus

Pēc Podevila domām, kaut kas līdzīgs būtu jāparedz arī invertoriem. Arī to ražotāji būtu jākontrolē daudz rūpīgāk, it īpaši attiecībā uz spiegošanas un sabotāžas riskiem un to tuvumu potenciāli naidīgām valdībām. Tas ļautu ES valstīm aizliegt tirgū laist ierīces no augsta riska ražotājiem.