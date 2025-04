Valsts konsolidētajā kopbudžetā pirmajā ceturksnī bija 521,2 miljonu eiro deficīts

FM skaidro, ka nodokļu ieņēmumu plāna pārpildi sekmēja virsplāna uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) ieņēmumi janvārī, kas bija saistāmi ar nodokļu maksātāju uzvedību, sadalot peļņu 2024.gada nogalē un uzņēmumiem izmaksājot dividendes fiziskām personām, jo no 2025.gada ienākumu pārsniegumam virs 200 000 eiro tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) papildlikme 3% apmērā. Tas veicināja UIN ieņēmumu pieaugumu šā gada pirmajā ceturksnī par 66,3 miljoniem eiro jeb 59,5%, kopumā iekasējot 177,9 miljonus eiro.

Tāpat kopbudžeta nodokļu pieaugumu turpināja noteikt kāpums darbaspēka nodokļu ieņēmumos, ņemot vērā kāpumu darba samaksas fondā. Salīdzinot ar situāciju pirms gada, šā gada pirmajā ceturksnī aprēķinātais darba samaksas fonda kāpums pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem palēninājās no aptuveni 10% pērn līdz 5,6% šogad, ņemot vērā zemāku vidējās darba algas pieaugumu tautsaimniecībā un nodarbināto skaita samazināšanos.

FM atzīmē, ka no šī gada 1.janvāra minimālā alga tika paaugstināta no 700 eiro uz 740 eiro. Tādējādi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas kopbudžetā, neiekļaujot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā, šā gada pirmajā ceturksnī bija 1,2 miljardu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 67,9 miljoniem eiro jeb 6,3%.

FM sagaida, ka turpmākajos mēnešos ieņēmumos izteiktāk atspoguļosies fiksētā neapliekamā minimuma (510 eiro mēnesī) ieviešana, to piemērojot visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no bruto ienākuma apmēra un neapliekamā minimuma paaugstināšana pensionāriem (no 500 līdz 1000 eiro mēnesī), tādējādi mazinoties IIN pieauguma tempiem pret iepriekšējo gadu.