PVD uz laiku apturējis piecu medus produktu izplatīšanu

LBB aicināja valsts pārvaldi novērst, ka Latvijas tirdzniecības vietās tirgo produktu, uz kuru etiķetes norādīts "medus", bet tas nav autentisks un neatbilst ES Padomes direktīvai, kā arī iestāties un veicināt medus tirgus biznesa vides sakārtošanu ES, izveidojot ierobežojumus un stingru uzraudzību medus importam no trešajām valstīm, veicināt laboratorijas medus autentiskuma noteikšanas metožu akreditāciju īsā laika posmā, kā arī novērst patērētāju maldināšanu tirdzniecības vietās un pēc iespējas ātrāk ieviest prasību etiķetēs norādīt pilnu informāciju par medus izcelsmi.

PVD 2024.gada nogalē veikalos noņēma vairākus medus paraugus, pamatojoties uz aizdomām, ka tiek tirgots viltots medus. Laboratorijā Igaunijā veiktajās analīzēs secināts, ka daļa no veikalos tirgotā medus ir ražots rūpnieciski un to nav ievākušas bites, tāpēc medus neatbilst autentiska medus standartiem, kas paredz, ka medus ir dabīga, salda viela, ko bite ražo no augu nektāra.