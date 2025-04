FOTO STĀSTS Ģimenes ekspresceļojums uz "Spāri" ar pankūku brokastīm un meža takām

Rezultātā divu stundu laikā izgājām visus spēles punktus (nu, izņemot vienu – nobijāmies no ērcēm, jo uz to bija jābrien cauri priežu jaunaudzei), veiksmīgi atradām Ūdrakalna torni, no kura paveras iespaidīgs panorāmas skats uz apkārtni, un tajā arī uzkāpām (tiesa, katrs sev drošākajā augstumā), izstaigājām meža takas, jaunaudzes un stigas, izvingrojāmies, salīdzinājām dažādus čiekurus, izpētījām koku mizas, nogaršojām zaķkāpostus, priežu pumpurus un kārtīgi saelpojāmies saulē sasilušā priežu meža reibinoši smaržīgo gaisu.