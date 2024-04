Ir tās reizes, kad ir ļoti smagi, bet tu turies. Turies līdz pēdējam, lai nesalūztu un paliktu kājās. Tomēr pēc kāda laika sakrājies tik daudz, ka vairs nevar izturēt un vadzis vienkārši lūst. Katram tā noteikti ir gadījies. Bet, kad šis vadzis pēc burtiski padsmit gadus ilgušām ciešanām vairākiem cilvēkiem sāk salūzt vienlaikus, ar regularitāti reizi nedēļā un tieši pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, es teiktu, ka uz to jāraugās vismaz kritiski.

Pagaidām neviens no mums tā īsti nezina, kas un kā noticis, tāpēc labāk runāsim par faktiem. Tātad, ir fakts, ka partija "Jaunā Vienotība" kopš Krišjāņa Kariņa lidojumu skandāla saņem arvien jaunus pārmetumus par pretlikumīgām darbībām. Nu jau arī par pretkonstitucionālām, kas ir vispār prātam neaptverami.

Vispirms no zila gaisa uzradās Normunds Orleāns, kurš paziņoja, ka partija viņam jau kādus 13 gadus maksājusi algu aploksnē. Un principā bezmaz vai visiem partijas biedriem maksājusi aploksnēs. Brīdī, kad šī ziņa bija aizrotējusi prom no ikdienas aktualitātēm, viņš nāca klajā ar jaunu paziņojumu, ka partija izspiedusi no viņa bezmaksas pakalpojumus.