Armijas komandieris uzteic mācībās "Namejs" demonstrētās spējas

Valsts prezidents Raimonds Vējonis atklāja, ka mācību "Namejs 2018" laikā notika arī valdības mācības "Kristaps", kurās Ministru kabinets izspēlēja darbības, kādas būtu jāveic hibrīdapdraudējuma situācijā, "lai arī valdības locekļiem un ministrijām būtu skaidrība par saviem pienākumiem, uzdevumiem un to, kā sadarboties krīzes situācijās".

Mācības "Namejs 2018" ilgst no no 20.augusta līdz 2.septembrim. To mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot NBS gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.