BITE sāk ieviest Latvijā lietu interneta tīklu

Atšķirībā no individuālajām gaismekļa kontroles iekārtām, kas ielu apgaismes sistēmās tiek izmantotas šobrīd, šī risinājumu ieviešana un uzturēšana ir ievērojami vienkāršāka.

Neraugoties uz to, ka NB-IoT ir jauns risinājums, tehnoloģiju eksperti ir pārliecināti, ka tam ir ļoti liels izaugsmes potenciāls, jo tas izstrādāts īpaši lietu interneta vajadzībām. Šī tehnoloģija nodrošina kvalitatīvu pārklājumu iekštelpās un augstu pieslēgumu blīvumu. Turklāt informācijas pārraidīšanai no ierīces uz pakalpojuma sniedzēja sistēmām nepieciešams minimāls enerģijas apjoms, tāpēc to akumulatori ar vienu uzlādi var darboties ilgāk (līdz pat desmit gadiem) un ierīču uzturēšanas izmaksas ir zemākas. Tādējādi NB-IoT risinājums ir īpaši piemērots izmantošanai elektrības, gāzes un ūdens skaitītājos (īpaši vietās, kur ir vāja mobilā tīkla zona – akās, pagrabos utt.), signalizācijas sistēmās, viedpilsētu infrastruktūrā, ierīcēs, kas nodrošina cilvēku, mājdzīvnieku vai priekšmetu izsekošanu reāllaikā u.c.