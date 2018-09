Paši pūta, paši dega jeb kā Latvijas Krievu savienība cenšas iekarot savus vēlētājus

Šogad, 16. aprīlī, atsaucoties uz anonīmu “amerikāņu draugu”, prokremliski noskaņotais Aleksandrs Gapoņenko Facebook ierakstīja, ka Rīgā notikšot NATO militārās mācības. To laikā ASV karavīri, maskējoties par krievvalodīgajiem, radīšot nekārtības, kuras pēc tam pasniegšot kā Krievijas organizētu agresiju. Pēc šīm nekārtībām krievvalodīgos ieslodzīs īpaši izveidotā koncentrācijas nometnē Skonto stadionā.

Krieviski rakstošā prese, ieskaitot Kremļa medijus, par notikušo sacēla troksni. Kremļa propagandas kanāls Sputnik Gapoņenko salīdzināja ar vietējo Nelsonu Mandelu. Saspēlē ar krieviski rakstošo presi to par vienu no savām priekšvēlēšanu tēmām paņēma arī LKS, zīmējot Gapoņenko kā “varoni”, “politieslodzīto” un “profesoru”.

Taču Re:Baltica analīze rāda, ka partijai neizdodas sasniegt plašu auditoriju sociālajos tīklos, neskatoties pat uz to, ka tai palīgā nāk Kremļa propagandas mediji.

Augustā SKDS veiktā partiju popularitātes aptauja rāda, ka par LKS šobrīd balsotu vien 1,9% vēlētāju. Ar to nepietiek, lai iekļūtu Saeimā. LKS neiekļuva arī pašreizējā Saeimā, iepriekšējās vēlēšanās savācot tikai 1,58% balsu.

Izanalizējot šovasar kopumā LKS Facebook lapā publicētos 518 ierakstus, jāsecina, ka auditorijas iesaiste nav sevišķi liela. Pēdējos trīs mēnešos vispopulārākais ieraksts partijas FB lapā bija LKS valdes paziņojums par to, ka esošā valdība un bankas ir sazvērējušās pret LKS, bet par spīti tam partija kandidēs 13. Saeimas vēlēšanās. Uz to reaģēja vairāk nekā 1760 cilvēku. Otrajā vietā – LKS deputātu kandidāta Aleksandra Kuzmina komentārs par viņa veidoto iniciatīvu ManaBalss.lv platformā, kurā pieprasīts, lai izglītība būtu pieejama “ģimenes valodā”. Šis ieraksts sasniedzis 1600 reakciju.

Viens no iemesliem tik zemai iesaistei sociālajos tīklos varētu būt salīdzinoši mazais kopējais sekotāju skaits. LKS Facebook lapai ir 11 650 sekotāju, pieskaitot LKS premjera kandidāta Andreja Mamikina 13 tūkstošus, Tatjanas Ždanokas 6000 un viņu ideoloģiskā atbalstītāja Vladimira Lindermana 9000, sanāk ap 40 tūkstošiem. Daļa no šīs auditorijas, ļoti iespējams, arī pārklājas. Kopumā tā ir vien piektā daļa no Nila Ušakova 217 tūkstošiem sekotāju, kurš ir līderis starp Latvijas politiķiem FB sekotāju skaitu ziņā.