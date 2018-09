Grozs pilns? Malacis! Tagad tikai visu nesačakarē!

"Skaidrs, ka esam dažādi un mūsu priekšstats, kas ir sēne, atšķiras - tas ir tikai normāli. Esam tādā vietā, kur ir ziema, līdz ar to konservēšanai ir jēga. Viens no veidiem ir sālītas sēnes ar krējumu. Man pašam tās ir mājas sajūtas - sēnes ar sīpoliņu un krējumu. Piena produkti neitralizē uzkrāto sāli, bet sēnes tekstūra joprojām paliek fenomenāla, lai gan garšas īpašības tomēr ir diezgan nomāktas. Taču, manuprāt, sēnes noteikti jāpielāgo konkrētajai sezonai - ja ir rudens, tad vāri tās un ļauj bērniem saēsties vienkārši ar sāli. Manas mammas mājā no salasītajiem bērzlapju podiņiem marinēšanai paliek mazāk nekā puse. Tā jau ir sēnes būtība - našķoties tagad! Ja runājam par izsmalcinātu restorāna maltīti, tad tās, kuras drīkst, vajag lietot svaigas. Pirms pāris gadiem pagatavoju maltīti ar Baltijas lasi ar visu tā dūņīgumu, kazas sieru ar specifiskumu un fermentētiem ķiršiem. Visam pāri plānas svaigas baravikas strēmelītes - dievīgi! Kas attiecas uz vēlāku laiku, tad ziemai sēnes noteikti jākaltē. Tās noderēs labam buljonam, vienalga - mērcei vai zupai. Ja ir prasme sasaldēt tā, lai tās nav rūgtas, tad to var droši darīt, galvenais neturēt par ilgu un sagaidīt caursalstam."