10 mājas uzkopšanas darbi, kas noteikti jāveic rudenī!

Katram ir kāda “īpašā” atvilktne, kurā glabājas teju viss iespējamais – sākot ar veciem pārtikas preču veikalu čekiem, beidzot ar svarīgiem dokumentiem un kancelejas precēm. Izcel atvilktni no kumodes vai galda, izber tās saturu un visu rūpīgi sašķiro, bet lieko izmet.

Pēc vasaras paklājos visticamāk čum un mudž no putekļiem, dzīvnieku spalvām, matiem un vēl pa kādai beigtai mušai. To ir iespējams iztīrīt ar putekļusūcēju, tomēr tas ne vienmēr līdzēs pret dažādiem traipiem. Kārtīgi izsūc paklāju un iztīri to ar ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem vai sodu. Ja maks atļauj, paklāju vari nodot ķīmiskajā tīrītavā.